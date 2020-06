Surplus budgétaire de 1,3M $ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce enregistre pour l'année 2019 un excédent de fonctionnement de 1 299 665 $. C'est du moins ce qu'indique le rapport financier de l'an dernier que vient d'adopter ce regroupement municipal lors de sa séance du conseil du 16 juin.

Cet excédent s’explique principalement par des transferts gouvernementaux non prévus, de la facturation supplémentaire au Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) à Frampton, un gain sur restructuration grâce au transfert des activités de Transport collectif de Beauce vers Mobilité Beauce-Nord ainsi que des dépenses non réalisées. Ces dernières sont nettes des dépenses supplémentaires causées par l’inondation du printemps 2019.

La MRC prévoit l’affectation de 542 182 $, principalement pour diminuer la charge fiscale des municipalités pour la construction de son nouveau Centre administratif et pour l’ouverture de la prochaine cellule d’enfouissement au CRGD.

De plus, le gain sur restructuration, soit 303 814 $, est affecté à des futures dépenses pour le transport adapté et collectif.

En 2019, la MRC a acquis ou construit pour 3 068 335 $ d’immobilisation au cours de l’année. Les plus importantes sont la finalisation de la construction de sa station de traitement du lixiviat, l’achat du terrain et les honoraires liés à la construction du nouveau Centre administratif, la finalisation de la construction de la piste cyclable à Vallée-Jonction ainsi que la réalisation d’études pour la construction d’un lien inter-régional entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse.

« La MRC de La Nouvelle-Beauce demeure rigoureuse dans la gestion de son budget et continue de réaliser des projets qui font rayonner son territoire » a indiqué le préfet, Gaétan Vachon.

Appuis

Lors de sa séance du 16 juin, la MRC de La Nouvelle-Beauce a donné son appui à des organismes.

Ainsi, elle a versé une contribution de 12 000 $ à La Beauce Embauche. Grâce à cette aide, cette initiative régionale continuera ses démarches d’attraction de la main-d’œuvre dans la Beauce en faisant la promotion de la qualité de vie du milieu et des emplois disponibles.

Le conseil des élus a aussi appuyé la demande de Tourisme Chaudière-Appalaches et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec envers le gouvernement pour que celui-ci soutienne financièrement les intervenants touristiques de la province.

La MRC de La Nouvelle-Beauce croit elle aussi que le confinement et les mesures sanitaires imposées en raison de la COVID-19 ont nui économiquement aux intervenants touristiques du Québec et qu’il est essentiel de soutenir les entreprises de ce secteur économique pour qu’elles poursuivent leurs activités.

Programme d’aide d’urgence aux PME

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec vient de proposer à la MRC de La Nouvelle-Beauce une deuxième enveloppe de 494 039 $ au Programme d’aide d’urgence aux PME de son territoire.

Elle s’ajoute au contrat de prêt précédent, qui se chiffrait à 518 763 $ et qui s’avère presque complètement utilisé.

La MRC de La Nouvelle-Beauce autorise Développement économique Nouvelle-Beauce à gérer cette seconde enveloppe de prêt selon les modalités convenues. Cette aide financière s’adresse aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19.