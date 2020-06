La MRC Beauce-Sartigan fait l'inventaire de son patrimoine bâti

La MRC de Beauce-Sartigan effectue un pré-inventaire du patrimoine bâti qui vise à caractériser les principaux bâtiments d’intérêt patrimonial pour les 16 municipalités du territoire.

M. Normand Roy, préfet de la MRC, reconnaît que l’inventaire est la première étape de sensibilisation et souligne que «cette démarche permettra de faire un état de situation sur le patrimoine bâti et de mieux connaître la richesse de cet héritage dans la région».

L’entreprise Bergeron Gagnon inc., agence de services professionnels spécialisée dans le patrimoine culturel réalisera le mandat de mise à jour de l’inventaire. La MRC de Beauce-Sartigan informe la population que le personnel de la compagnie est autorisé à circuler sur le territoire pour récolter toutes les données nécessaires sur les bâtiments présélectionnés. Cette étape se déroulera de juillet à septembre et touchera tant les bâtiments résidentiels, publics, scolaires, industriels, religieux que agricoles. Dans le cadre du pré-inventaire, 500 bâtiments seront inventoriés et les données recueillies permettront d’avoir pour chacun une fiche d’identification comprenant une évaluation patrimoniale, une courte description, la géolocalisation, l’année de construction et quelques photos.

L’inventaire sera finalisé d’ici décembre 2020 et il pourra être consulté par les citoyens, les professionnels, les entrepreneurs et les organismes sur le site Web de la MRC de Beauce-Sartigan. Le pré-inventaire permettra d’identifier quelque 250 bâtiments qui mériteraient dans le futur des informations plus détaillées, une recherche historique et des photographies additionnelles.