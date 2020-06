Création d'un nouveau parc de 1,2 M$ à Saint-Côme-Linière

Le parc des berges du loup, un tout nouveau parc de 1,2$ millions sera créé à Saint-Côme-Linière en bordure de la rivière du Loup et de la route 173.

Cette confirmation de la troisième phase du projet nous permet de découvrir les futures infrastructures de loisirs du parc. Dès août 2020, un pavillon universel, des sentiers pédestres, deux terrains de tennis et un terrain de soccer seront déjà en fonction.

Plus tard, il est prévu que le parc soit également pourvu d'une espace de jeux pour enfants, de terrains de volley-ball, un terrain de basket-ball, une scène extérieure, une plage, des terrains de shuffleboard, des glissades pour l’hiver et d'autres installations.

L'ensemble du parc sera terminé d'ici 2023, mais les responsables du projet tenteront de compléter le projet en 2022.

Le dévoilement du projet s'est déroulé lundi dernier par le maire de Saint-Côme, Yvon Paquet, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin à l'emplacement du futur parc.

« En tant que maire, j’espère de tout cœur que nos citoyens, jeunes et moins jeunes, s’approprient ce parc. Que l’on en fasse un lieu de rassemblement que ce soit pour les sports, la culture (musique) ou simplement de la marche sur le sentier pédestre. ».

- Yvon Paquet, maire de Saint-Côme Linière.

Le gouvernement du Québec investit dans le projet une somme importante de 269 498$ ce qui s’ajoute aux sommes de la municipalité (200 000 $) et de la MRC Beauce-Sartigan (89 000 $). Les élus et la direction demeurent à l’affût de tout nouveau programme financier gouvernemental pour permettre de compléter le budget global de ce projet.

En 2018, la municipalité avait acquis des lots au coût de 175 000 $. Le terrain a plus de 69 000 mètres carrés de superficie.

Le conseil avait comme projet de créer au nouveau terrain de loisirs pour ses citoyens, car il n’avait plus de place pour continuer à développer des infrastructures de loisirs au centre du village.

Le terrain de soccer de Saint-Côme, présentement situé près de l'école primaire, sera déménagé dans le nouveau parc.

Le député Samuel Poulin a ajouté que ce genre d'infrastructures viendra stimuler le tourisme régional.

« On est en bordure de la 173, dans un optique où les gens auront à se rendre dans la Maine après la pandémie (...) donc c'est un autre endroit où les gens vont pouvoir être accueillis quand ils vont aller et revenir du Maine, ils vont pouvoir apprécier et l'espace et le lieu ici. Ça s'ajoute au paysage touristique qu'on souhaite s'offrir dans la région ».

- Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

La municipalité a également fait savoir qu'un projet de jeux d'eau viendrait prendre la place de l'ancien terrain de soccer.