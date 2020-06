La MRC des Etchemins reçoit un prix d’excellence

La MRC des Etchemins a reçu une plaque honorifique de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et des mutuelles en santé et sécurité du travail soulignant sa performance exceptionnelle pour les années 2018-2019 sur le plan de la prévention et de la gestion des accidents du travail.

L’équipe de la MRC des Etchemins compte 21 employés permanents et trois ressources partagées avec la MRC de Bellechasse. La direction souligne le travail de Mme Marie-Josée Fontaine, responsable d’assurer les communications à l’interne en matière de santé et de sécurité au travail à la MRC des Etchemins.