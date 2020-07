Les usagers de la bibliothèque et du centre d'art à Saint-Georges seront de retour

La bibliothèque municipale et le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach débuteront une nouvelle étape de déconfinement dès le lundi 6 juillet.

La population pourra accéder aux rayonnages de la bibliothèque. Les visiteurs pourront également découvrir les expositions au centre d’art et d’exposition.

Toutefois, les règles de la santé publique demeurent. Les visiteurs devront se laver les mains en entrant dans le bâtiment et maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes en tout temps. Un maximum de 50 personnes pourra se trouver à l’intérieur de la bibliothèque et 50 personnes dans les locaux du centre d’art et d’exposition. Pour ce qui est du retour des livres, ceux-ci devront être déposés dans la chute à livres.

Heures d’ouverture

Voici les heures d’ouverture de la bibliothèque municipale et du centre d’art et d’exposition.

Bibliothèque municipale

Lundi au vendredi : 10 h à 18 h

Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : fermé

Centre d’art et d’exposition

Lundi au vendredi : 12 h à 18 h

Samedi : 12 h à 17 h

Dimanche : fermé

Les usagers devront respecter la signalisation à l’intérieur du centre culturel Marie-Fitzbach.