Saint-Georges autorise la consommation d'alcool dans ses parcs pendant un pique-nique

Il sera dorénavant permis de consommer de l'alcool dans les parcs de la Ville de Saint-Georges « en même temps qu'un repas, aux heures et endroits identifiés par une signalisation à cet effet. »

C'est le sens d'une modification au Règlement concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité qui a été adoptée hier soir à la séance régulière du conseil municipal.

Les usagers pourront le faire dans le Parc des Sept-Chutes, le Parc Veilleux, l'Île Pozer et le Parc du barrage Sartigan, et ce, du lundi au vendredi de 17 h à 20 h et les samedis et dimanches de 11 h à 20 h.

« Ça se faisait déjà régulièrement, a dit le maire Claude Morin au sujet de la consommation d'alcool dans les parcs. Les gens buvaient en cachette. On a décidé de régulariser la situation. Mais s'il y a des abus, on va revenir avec l'ancien règlement. Un sac de chips avec trois caisses de bière, c'est pas un pique-nique, »

Des panneaux de signalisation indiqueront les endroits dans les parcs où il sera possible de consommer de l'alcool, soit dans les aires de tables à pique-nique.

Autrement, il est toujours interdit de consommer ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée.

Pas de transformation de cannabis

Par ailleurs, la Ville a refusé la demande d'un promoteur qui voulait procéder à la transformation de cannabis dans des installations de la 38e rue du parc industriel Ouest.

Ce refus est motivé par le fait que l'administration municipale a modifié sa réglementation dernièrement, ciblant les zones où un tel usage peut être réalisé en tenant compte de l'éloignement des usages résidentiel et scolaire.

« Le conseil ne souhaite pas modifier cette situation étant donné qu'il y a encore beaucoup d'inconnus quant aux impacts d'un tel usage sur le voisinage » peut-on lire dans le texte de la résolution.

Permis de construction en juin

En juin, Saint-Georges a émis quelque 292 permis et certificats de construction pour des travaux totalisant 9 225 000$.

Depuis le début de l'année, ce sont 943 permis qui ont été octroyés valant près de 56M $ et 151 nouveaux logements. En comparaison à la même date l'an dernier, le nombre de permis avait atteint 1010 et presque 46M $ pour 88 logements.

Contrats

RJ Dutil et Frères a obtenu le contrat pour le prolongement des services municipaux dans la 37e Rue dans le parc industriel du secteur Ouest avec un soumission de 295 465 $.

Par ailleurs, la firme Giroux et Lessard effectuera la réfection de voirie dans la 47e Rue Nord au montant de 163 716 $.

L'ajout d'un système de chloration d'appoint au bâtiment de service du réservoir R-7 a été confié aux Pompes Couture qui assurera l'installation pour 68 848 $.