Saint-Frédéric a le vent dans les voiles, estime le maire Martin Nadeau

Même si la municipalité a éprouvé récemment quelques difficultés avec son réseau de distribution en eau potable, Saint-Frédéric se porte très bien en termes de développement résidentiel et industriel, aux dires du maire de la localité.

Dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, Martin Nadeau avoue qu'il ne pourrait espérer mieux pour la croissance du village d'un peu plus de 1 000 habitants.

« Aussitôt qu'on a fini les travaux de servitude pour un nouveau développement, la construction des maisons commence immédiatement », fait-il remarquer alors que sur le marché immobilier, les résidences se vendent à la vitesse de l'éclair.

Et depuis 24 mois, l'arrivée de nouvelles entreprises et l'expansion d'autres déjà établies assurent des assises financières encore plus importantes pour l'administration municipale, de mentionner le premier magistrat.

Ainsi, Saint-Frédéric compte maintenant une ferme d'élevage de bœuf de spécialité de haut de gamme pour le marché de la restauration, des boucheries et de l’exportation (Entreprise JSV) alors que la Bleuetière Goulet a doublé ses opérations en plus d'offrir une nouvelle gamme de produits, pour ne citer que ces deux exemples.

Le maire Nadeau a également révélé que la Meunerie de Saint-Frédéric avait dans ses cartons un projet d'investissement majeur alors qu'un autre promoteur préparait l'établissement d'un site d'hébergement récréo-touristique particulier.

Eau potable

Le mois dernier, Martin Nadeau a dû faire appel à ses concitoyens de réduire leur consommation en eau potable afin que la municipalité ne se retrouve pas en situation plus critique.

En effet, la région, comme plusieurs autres ailleurs au Québec, a connu un printemps et un été plutôt secs, ce qui a entraîné un déficit hydrique qui perdure d'ailleurs.

Or, Saint-Frédéric est alimenté par quatre sources d'eau résurgentes, donc de surface. Les sources ne sont sont pas taries mais la production a été moindre en raison des très faibles précipitations.

Après avoir interdit l'arrosage, le maire a demandé aux résidents, au début du mois de juillet, de réduire leur consommation qui excédait l'approvisionnement. L'appel, fait par la voie de quelques capsules vidéos, a été bien entendu puisqu'en l'espace d'une semaine, cette consommation a été réduite du tiers.

« Je pense que ça a été une bonne prise de conscience pour la population qu'il faut éviter le gaspillage de l'eau », a fait savoir M. Nadeau qui a bien hâte que le projet de remise à neuf du réseau d'aqueduc et de l'usine de filtration, qui date de 1965, soit mis de l'avant, ce qui devrait se faire à compter de l'an prochain.

