Beauceville: la Ville donne un premier aval à un projet d'halte autoroutière de 40 M $

La Ville de Beauceville vient d'appuyer la demande d'un promoteur pour un projet d'halte autoroutière, évalué à 40 M $, qui serait construite en bordure de l'Autoroute 73 et le route du Golf.

Ce promoteur, Placements Yohan Murray, doit obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour utiliser ce terrain de 65 000 mètres carrés à des fins non agricoles, et c'est cet appui qui a été consenti par le conseil municipal à sa séance régulière d'hier soir.

Le projet comprendrait des installations de restauration, d'hébergement, la construction d'entrepôts pour le remisage et la location de motoneiges et de quads ainsi que la construction de serres à louer pour la culture et la vente de produits maraîchers.

« C'est un des plus importants projets à se faire à Beauceville pour les 10 prochaines années », s'est exprimé le conseiller Claude Mathieu au moment de la lecture de la résolution laquelle précise que, puisqu'il s'agit d'une halte autoroutière, « le projet ne peut se réaliser ailleurs hors de la zone agricole de la municipalité. »

Contrat d'asphaltage

La municipalité a octroyé à Pavages Sartigan le contrat pour le rapiéçage et le resurfaçage des rues. Il s'agit de la plus basse des trois soumissions reçues qui s'élève au montant de 77 867 $.

Par ailleurs, la Ville de Beauceville vient d'acheminer une demande de financement auprès du ministère de la Culture et des Communications pour le développement de la collection locale de livres pour la Bibliothèque Madeleine-Doyon. L'achats'élève a un peu plus de 27 000 $.

Deux départs

Le conseiller du district No 5, Mario Perron, a annoncé hier qu'il quittait son siège à la table des élus parce qu'il vient de se porter acquéreur d'une nouvelle résidence, qui se trouve en dehors du territoire de la Ville de Beauceville, dans laquelle il va élire domicile prochainement.

M. Perron en était à un premier mandat comme conseiller alors qu'il avait été élu lors du scrutin de l'automne 2017.

De même, l'heure de la retraite a sonné pour la greffière Madeleine Poulin qui devrait terminer au cours du mois de septembre. Mme Poulin a occupé divers postes au sein de l'administration municipale au cours de sa carrière qui s'est échelonnée sur 45 ans.

L'embauche du nouveau greffier a été approuvée par le conseil lors de la séance d'hier soir. Il s'agit de Me Maxime A. Pouliot.