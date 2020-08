Plusieurs travaux auront lieu à Saint-Georges dans les prochains mois

Jusqu’au mois d’octobre, la Ville de Saint-Georges procédera à plusieurs travaux de réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égout, de voirie complète incluant l’ajout de bordures.

La Ville a annoncé par communiqué aujourd’hui que les travaux seront réalisés sur la 141e Rue entre le boulevard Lacroix et la 10e Avenue, la 143e Rue entre la 10e Avenue et la 12e Avenue ainsi que sur la 10e Avenue, entre la 141e Rue et la 143e Rue.

Pendant cette période, une voie sur deux sera fermée de façon ponctuelle au coin de la 141e Rue et du boulevard Lacroix. La 141e Rue et la 143e Rue ainsi que la 10e Avenue seront fermées sauf pour la circulation locale.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Giroux & Lessard ltée et dureront jusqu’au 16 octobre.

Séance du conseil de ville du 10 août

Dans un autre ordre d'idée, la municipalité de Saint-Georges est présentement en consultation publique pour plusieurs dossiers. En effet, la Ville analyse présentement la question d’un agrandissement du secteur commercial derrière le BMR sur le boulevard Dionne. Deux propriétaires ont mentionné avoir une crainte par rapport à la valeur de leur terrain si le projet était réalisé.

Aussi, la Ville est en train de regarder la possibilité de agrandir l’affectation commerciale sur une partie du terrain du 480, 12e Rue afin de faire un stationnement. Deux résidents se sont opposés à ce projet lors du conseil de Ville en plus de deux autres citoyens dans les commentaires de la consultation. Les résidents ont mentionné craindre une intrusion du commercial dans le quartier résidentiel.

Dans les deux cas, le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, a assuré, pendant la séance, vouloir travailler entre les différents acteurs en lien avec ses projets afin de trouver des solutions qui plaisent à tous.

Dans un autre ordre d’idée, la Ville a accepté la soumission de Les Services EXP Inc. pour la réalisation de la mise à niveau de l’usine d’épuration. Ce projet représente un montant de 1 092 147 $.

Finalement les autorités municipales ont fait une demande au ministère des Transports du Québec pour l’installation d’un feu piéton à l’intersection de la 120e rue et de la route 204. L’intersection serait dangereuse en raison d’un manque de visibilité.