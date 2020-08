Des vidéos pour implanter des produits forestiers non ligneux

La MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat à la coopérative de solidarité Les Choux Gras pour qu’elle produise six capsules vidéo et fiches techniques destinées aux propriétaires de boisés du territoire.

Ces vidéos et fiches favoriseront l’implantation et la réintégration de produits forestiers non ligneux (PFNL) en milieu forestier. La coopérative de solidarité a déjà réalisé les deux premières phases pour l’élaboration d’un Guide d’implantation et de réintégration de produits forestiers non ligneux (PFNL) en milieu forestier.

Le contrat s’élève au montant de 8 455 $ mais 7 910 $ proviendront d’une subvention dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts 2020-2021. L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et la MRC de La Nouvelle-Beauce contribueront à combler l’écart de coût du projet par du temps en ressources humaines pour la réalisation de celui-ci.

Programme RénoRégion

Pour 2020-2021, la MRC de La Nouvelle-Beauce assurera la gestion d’une enveloppe de 60 000 $ dans le cadre du Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Ce programme offre une aide financière aux propriétaires‑occupants à revenu modeste pour qu’ils puissent corriger des défectuosités majeures sur leur maison en lien avec l’un des éléments suivants : murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité. plomberie, chauffage et isolation thermique.

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, le ménage ne doit pas dépasser le revenu annuel brut maximal fixé par la SHQ. D’autres conditions d’admissibilité s’appliquent aussi à ce programme. Pour plus d’information ou pour s’inscrire à ce programme, les intéressés sont invités à contacter la MRC de La Nouvelle-Beauce.