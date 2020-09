Me Isabelle Beaulieu sera la nouvelle greffière de Ville Saint-Georges

Maître Isabelle Beaulieu succédera à Jean McCollough à titre de greffière et directrice du Secrétariat général de la Ville de Saint-Georges à compter du 1er janvier 2021.

Isabelle Beaulieu est entrée en poste le 31 août à titre de greffière associée afin de permettre une transition harmonieuse et le transfert des dossiers. Sa nomination avait été confirmée par le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire tenue le 17 août dernier.

Native et résidente de Saint-Georges, elle détient un baccalauréat en droit, un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit notarial et est membre de la Chambre des notaires. Elle pratique depuis plus de 12 ans à titre de notaire dans le secteur privé.

Dans le communiqué de presse, l'administration municipale a offert à la nouvelle employée « son entière collaboration dans ses nouvelles tâches. »