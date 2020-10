Beauceville veut créer un parc communautaire et un centre d'interprétation de la rivière

La Ville de Beauceville vient de donner son aval pour un projet de création d'un grand parc et d'un centre d'interprétation sur la rivière Chaudière et ses inondations, dans le secteur ouest de la municipalité, face à l'église, sur des terrains laissés vacants suite à la démolition des bâtiments qui ont été détériorées par l'inondation majeure du printemps 2019.

C'est du moins le sens d'une résolution adoptée hier soir lors de la séance du conseil, qui s'est tenue à huis clos à l'hôtel-de-ville en raison des mesures sanitaires imposées par le palier rouge d'alerte à la COVID-19.

La maquette du projet, qui accompagnait le communiqué de presse d'annonce émis en fin d'avant-midi aujourd'hui, montre la Maison d'Élyse intacte, entourée d'un vaste parc avec sentiers ainsi qu'un bassin d'eau situé tout juste devant l'Église Saint-François d'Assise.

« Voilà que les Beaucevillois sont en marche pour faire de l’un des quartiers les plus touchés, soit le quartier ouest face à l’église, où l’on retrouve la Maison d’Élyse, un lieu communautaire d’exception pour rassembler les résidents et attirer les visiteurs en quête de découvertes », peut-on lire dans le communiqué.

Le projet est sous la direction d'un comité de travail formé de Marie Champagne (professionnelle du milieu communautaire et porte-parole du comité), Roger Longchamps (citoyen engagé), Jean-Sébastien Roy (professionnel de la santé), Victor Veilleux (jeune acteur de changement) ainsi que de Jean Champagne (homme d’affaires). Des élus et employés municipaux s’impliquent également au sein du groupe qui a déjà formulé sa demande de désignation comme organisme à but non lucratif.

« Nous avons un projet communautaire stimulant qui devrait apporter aux citoyens un grand sentiment de fierté envers leur milieu.» a mentionné Marie Champagne alors qu'une rencontre d’information sera tenue « dans les meilleurs délais possibles » pour donner plus de détails auprès des résidents.

Le coût du projet et le calendrier de réalisation n'ont pas été précisé dans le document envoyés aux médias régionaux.

Quant à la Maison d’Élyse, qui n'est toujours pas officiellement protégée de la démolition, le comité veut en « assurer la sauvegarde. »