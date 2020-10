Beauceville: mise en place des nouvelles restrictions

La Ville de Beauceville apporte les précisions suivantes suites aux directives annoncées par la santé publique concernant la COVID-19 et qui entrent en vigueur le 8 octobre.

Ces mesures d’appliqueront jusqu’au 28 octobre, qui est la date minimale de référence.

Bibliothèque Madeleine-Doyon

La bibliothèque est ouverte uniquement pour le service de prêt le service de prêts et de retours sans contact. Les détails et procédures se trouve sur site Internet et la page Facebook de la municipalité.

Aréna et piscine Yvan-Cliche

Les deux installations seront fermées à compter du 8 octobre à l’exception des groupes scolaires autorisés pour l’aréna. On ne peut en effet y tenir aucune activité de sports et loisirs organisée.

La piscine sera toutefois ouverte ce mercredi 7 octobre pour les activités permises prévues à l’horaire.

Puisque l’accès aux vestiaires n’est pas autorisé et en raison de l’ensemble des mesures restrictives, La Ville de Beauceville n'ouvre pas l’accès aux activités libres telles que le patin ou la baignade.

Les cours de natation et activités aquatiques sont pour le moment reportés à une date ultérieure et les clients seront avisés par l’administration des loisirs.

Les activités en salle

L’utilisation des locaux municipaux demeure suspendue.

Dès que le gouvernement émettra de nouvelles consignes moins restrictives, Beauceville informera la population par ses réseaux habituels de communication.