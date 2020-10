Saint-Prosper restreint l'accès à ses installations

Même si elle se trouve présentement en zone orange dans le systeme d'alerte régional de la COVID-19, la municipalité de Saint-Prosper a décidé de restreindre ou d'interdire l'accès à certaines de ses installations.

C'est du moins le sens d'une résolution adoptée lundi soir par les élus de l'endroit lors de la séance du conseil.

« Le trois-quart des personnes et des groupes qui passent par nos installations sont dans le secteur rouge. Ce serait ridicule de se faire croire que nous sommes immunisés. Et je crois bien qu'avant longtemps, on va nous aussi passer au rouge », a indiqué le directeur général de l'administration municipale, Dany Desjardins, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Administrativement, Saint-Prosper se trouve dans la MRC des Etchemins, qui est encore au niveau du palier orange avec celles de Montmagny et de L'Islet dans le territoire de Chaudière-Appalaches.

La résolution adoptée a la portée suivante:



• Qu'aucune salle n'est disponible pour la location, à I'exception des deux activités suivantes : clinique de sang et Premiers secours, et ce, jusqu'au 17 janvier 2021.



• Que seules les activités de glace suivantes se poursuivent : hockey mineur, club de patinage artistique, sports études, hockey plaisir, patinage 50 ans et plus et initiation au patin, et ce, conditionnellement à ce que les directives de la santé publique, zone orange et zone rouge, soient respectées par leur association respective jusqu'à nouvel ordre

.

• Que toutes les activités de glace du hockey adulte soient annulées à compter du lundi 12 octobre 2020 jusqu'à nouvel ordre.



• Que les activités d'équipe relevant du Service des loisirs à I'intérieur de la polyvalente des Abénaquis sont annulées jusqu'au 17 janvier 2021 . Que le resto-bar de l'aréna est fermé jusqu'au 17 janvier 2021.