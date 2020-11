21,5 M$ en permis de construction à Beauceville en 2020

La Ville de Beauceville a connu une année exceptionnelle en 2020 avec l’émission de permis de construction représentant une valeur de 21,5 millions de dollars.

De janvier à septembre, la Ville a livré des permis totalisant 9,1 M$ pour le secteur résidentiel uniquement, (soit 42 % des émissions de l'année) dont 7,1 M$ uniquement pour les nouvelles constructions.

Ces nouvelles constructions ont permis l’ajout de 48 nouvelles unités de logement (unifamiliales, jumelés et multifamiliales) dans les sept développements résidentiels ainsi que dans l’ensemble du territoire.

Pour le commercial et l'industriel, les permis atteignent 12,4 M $.

La valeur de l’ensemble de ces divers projets apportera ainsi une large compensation de la valeur foncière perdue depuis 2019.

« Les projets en cours et les nouvelles constructions résidentielles viennent en quelque sorte concrétiser nos efforts soutenus en matière de développement. Beauceville se relève de belle façon des événements de 2019 et c’est avec enthousiasme que nous devons tous envisager la réalisation des projets majeurs actuellement sur nos tables de travail, dont les projets de revitalisation des secteurs Est et Ouest et le projet Multisports », a mentionné le maire François Veilleux.

Une vidéo disponible sur le site Internet de Beauceville (section Urbanisme et permis) a été mise en ligne pour présenter l’ensemble de ces nouvelles constructions.