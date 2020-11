Sablières : des relevés topographiques seront réalisés

Souhaitant contrôler la quantité de matière extraite des sablières sur son territoire, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, lors de sa récente séance du conseil municipal, a octroyé un mandat à DroneXperts pour effectuer des relevés topographiques.

L'administration municipale pourra ainsi assurer l’exactitude des redevances qui lui sont dues.

Dans un autre ordre d’idées, certains postes budgétaires présentent des surplus à l’approche de la fin de l’exercice financier. Ceux-ci serviront à réaliser des investissements dont le remplacement des systèmes d’alarme incendie désuets du Centre municipal et du Centre des loisirs ainsi que l’acquisition de neuf radios pour le Service de sécurité incendie. Ces surplus résultent de projets, activités et dépenses annulés ou reportés et de salaires non versés en raison de la pandémie.

Par ailleurs, le nouveau calendrier des séances du conseil municipal de 2021 a été adopté. Elles débuteront à 19 h plutôt qu’à 20 h et, en règle générale, auront encore lieu le premier lundi du mois.