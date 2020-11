Groupe Canam construira le centre multifonctionnel de Saint-Joseph

Si tout se déroule comme prévu, les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce devraient profiter d'un tout nouveau Centre multifonctionnel à compter de la fin de l'été 2022.

C'est en conférence de presse virtuelle, tenue en fin d'avant-midi aujourd'hui, que le maire Pierre Gilbert a annoncé que le mandat de conception-construction du futur aréna a été octroyé à Groupe Canam de Saint-Georges, au montant de 9 809 985$. Il a été préféré aux deux autres soumissionnaires, Constructions Binet et Honco.

Groupe Canam s’est associé aux Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, WSP et BonairSD pour réaliser ce mandat.

Le Centre multifonctionnel sera construit entre la route 173 et l’aréna actuel, sur un terrain qui avait été cédé par l'ancienne Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Le projet réalisé permettra la tenue d’activités sportives, récréatives et communautaires et inclura une patinoire de 85 pieds X 200 pieds pouvant accueillir 600 spectateurs dont 350 places assises et 250 places debout.

Une section de restauration avec vue sur la patinoire, sept chambres de joueurs et une chambre d’arbitres seront à proximité du pro-shop et de nombreux rangements pour les organismes. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle conçue pour loger 250 personnes, offrira des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeux pour enfant, une salle de conférence, des bureaux administratifs font également partie des éléments distinctifs du bâtiment.

Le maire Pierre Gilbert n'était pas peu fier d’annoncer ce projet d’envergure, « le plus important dans l'histoire de la Ville », a-t-il fait remarquer, une idée qui aura pris vingt ans pour se concrétiser.

« Le concept proposé par Groupe Canam est une construction contemporaine qui mettra en valeur notre belle vallée de la Chaudière autant de l’extérieur que de l’intérieur du bâtiment, et ce, à tous les étages. Ce centre multifonctionnel saura faire la fierté de tous nos citoyens et des usagers de ce complexe. De plus, nous sommes très heureux que le centre multifonctionnel soit construit par l’un des fleurons de nos entreprises beauceronnes », a dit le premier magistrat lors de la conférence de presse.

La très grande majorité des partenaires de Canam dans la construction du centre sont ici en Beauce ce qui « sera très bon pour notre économie régionale », a fait remarquer le directeur des projets de construction de l'entrepreneur, Jean Demers, qui participait également au point de presse. Même que le grand patron du Groupe Canam, Marcel Dutil, se serait impliqué .dans la préparation du concept.

Quant au nom de l'édifice, le maire Gilbert a signalé qu'il « était disponible ». À cet effet, l'administration municipale mettre sur pied un comité qui sera chargé de recevoir des propositions de commandites d'entreprises qui voudraient associer leur nom à la bâtisse moyennent un appui monétaire qui permettra « d'alléger le fardeau financier » de la Ville dans le projet.

Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers Canada-Québec.