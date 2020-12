Beauceville; un maire à 100 000 $ pour un budget de 11 M $

Après avoir adopté hier soir un budget 2021 d'un peu plus de 11 M $ — une hausse de 3,8% par rapport à l'an dernier, le conseil municipal de Beauceville pourrait octroyer une augmentation plus substantielle, soit 33%, au salaire du maire François Veilleux qui ferait passer ses émoluments à précisément 100 000 $ par année.

C'est à la séance du 18 janvier prochain que les élus beaucevillois devront trancher la question. À l'heure actuelle, le premier magistrat reçoit un montant de base de 58 233$ et des allocations de dépenses de 16 767$ pour un montant total de 75 000$. Si le règlement est adopté, le salaire de base passera à 82 956$ pour 17 044$ en allocation de dépenses, le tout rétroactif au 1er janvier 2020.

La population de Beauceville, selon le relevé de 2018, est de 6 639 habitants. Cela voudrait dire que le maire coûterait aux contribuables de l'endroit 15,77$ par résident. En termes plus imagés, 6,3 cafés, très grand format, par résident, achetés au restaurant Tim Hortons qui, incidemment, se trouve juste en face de l'hôtel de ville de Beauceville.

Avec une population de 33 355 habitants, la Ville de Saint-Georges verse au maire Claude Morin la somme de 108 525 $ alors que Gaétan Vachon à Sainte-Marie reçoit 78 337 $. Il préside aux destinées de 13 565 citoyens.

François Veilleux n'a pas retourné l'appel logé par EnBeauce.com pour discuter de la question.

Budget 2021

Comme dans plusieurs municipalités et villes de la région, c'était l'adoption du budget annuel hier soir alors que Beauceville a présenté le sien qui s'élève à 11 379 033 $, soit une hausse en chiffres réels de 425 437 $ par rapport à 2020.

Les taxes foncières et autres représentent encore la majeure partie des revenus, soit 82,1% des recettes prévues, un monant 9 340 590 $. Quant aux dépenses, elles se sont accrues de 754 967 $ par rapport à l'an dernier. Notons que Beauceville versera encore cette année un peu plus d'un million de dollars au remboursement de la dette à long terme.

Le taux de taxes résidentielles est augmenté de 0,58% pour le secteur urbain et de 0,17% pour le rural. Ainsi, pour une résidence moyenne évaluée à 154 750 $, le compte de taxes s'élèvera en 2021 à 2 582$ pour le secteur urbain.; il sera de 2034$ en zone rurale.

Au chapitre du plan triennal d'immobilisations, 2021 marque la poursuite de grands chantiers que sont le construction du nouvel aréna, du terrain de baseball et du plateau multisportif (9,75 M$), la mise aux normes de divers équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux (460 000 $) et la revitalisation du centre-ville, secteur Est (3,5 M $).