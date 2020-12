Saint-Victor a annoncé le gel de plusieurs taxes pour son budget 2021

La Municipalité de Saint-Victor a adopté ce lundi un budget de 4 891 755 $ pour l’année 2021. Le gel a été décrété pour plusieurs taxes, soit la foncière générale, les matières résiduelles résidentielles ainsi que l’eau résidentielle. Les hausses touchent uniquement des services directs, soit 1 $ au mètre linéaire et 15 $ à l’assainissement.

Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, a ainsi précisé : « Pour une cinquième année, on garde le même niveau de taxe foncière, et on s’efforce de maintenir un plafonnement du compte de taxes dans son ensemble. Cela est possible grâce au contrôle de la dette qu’on a effectué au fil des ans, et en appliquant davantage le principe d’utilisateur payeur, crucial pour préserver une équité envers tous. »

En ce sens, la Municipalité débutera l’implantation de compteurs d’eau pour les industries, commerces et multi-logements en 2021, afin que ce qui est facturé reflète davantage l’utilisation réelle.

Toujours dans le budget 2021, les frais n’étant pas sous le contrôle de la Municipalité connaissent aussi des variations : la contribution à la Sûreté du Québec est en hausse de 0,0015 $ à 0,0803 $ du 100 $ d’évaluation, la quote-part de la MRC Robert-Cliche en baisse de 0,0025 $ à 0,0663 $ ainsi que la taxe de fosse septique en vigueur dans toute la MRC passant à 170,16 $.

Une année de modernisation

Au cours de l’année qui s’achève, la Municipalité a procédé à plusieurs modernisations.

Tout d’abord au niveau des communications, entre autres avec la refonte intégrale de son site web et avec le lancement du vidéo promotionnel de la Municipalité, portant chacun la nouvelle image de marque municipale, lancée l’année dernière.

Également l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques, dans le stationnement de l’hôtel de ville.