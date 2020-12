Un premier budget de 10M $ à Saint-Joseph-de-Beauce

En 2021, le compte de taxes des propriétaires résidentiels de Saint-Joseph-de-Beauce augmentera en moyenne de 32,53 $, soit 1.27 % pour les résidents du secteur desservi et en moyenne de 41,29 $, soit 2.06 % pour ceux du secteur non desservi, le tout basé sur l’évaluation moyenne d’une résidence de 163 918 $.

C'est un des éléments qui ressort du budget 2021 d'un peu plus de 10M $, adopté hier soir lors de la séance des élus du conseil municipal de Saint-Joseph.

« Il est important de remarquer que pour 2021 du côté du secteur desservi, la taxe spéciale pour la réserve financière relative à la mise aux normes de l’eau potable est abolie puisque le projet est complété. Je tiens à rappeler que cet important projet de 8 300 000 $ a été réalisé sans emprunt pour la Ville », de souligner le maire Pierre Gilbert lors de la présentation des prévisions financières.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 238 700 $, soit 2.76 % par rapport à l'an dernier. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires des employés municipaux l’électricité, le diesel et autres éléments de cette catégorie.

Le maire Gilbert, qui avoue que l’année 2020 « n’aura pas été facile pour plusieurs » a quand même invité sa population « à rester positif et à regarder vers l’avenir qui s’annonce plus prometteur. L’année 2021 permettra de concrétiser de nombreux projets attendus par plusieurs. La construction du Centre multifonctionnel et la mise à niveau de nos infrastructures accapareront la plus large part des investissements. »

Des investissements en immobilisations pour l'an prochain qui atteignent un montant de 17 866 753 $ alors que des subventions 7 188 765 $ ont été confirmées pour soutenir ces projets.

Le développement entend se faire notamment autour du Centre multifonctionnel dont le contrat de conception-construction a été octroyé à Groupe Canam inc. et ses partenaires pour la somme de 9 809 985 $. En 2021, les membres de l’équipe finaliseront les plans de construction. La première pelletée de terre devrait se faire au printemps 2021 et la construction se poursuivra tout au long de l’année 2021 et 2022.

Aussi, deux importants chantiers de construction seront réalisés en 2021. Le premier est la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline et d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche. Suite au processus d’appel d’offres, le contrat a été confié à l’entreprise «Les Constructions de l’Amiante inc.». Le coût du projet est estimé à 5 455 883 $. Une subvention de près de 3 200 000 $ a d’ailleurs été obtenue pour ce projet. Les travaux commenceront en mai 2021.

Le deuxième chantier est celui de la réfection des infrastructures de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse. L’appel d’offres est présentement en cours et le contrat sera octroyé au début de l’année 2021. Le coût du projet est estimé à 1 700 000 $ et une subvention de près de 476 000 $ contribuera au financement du projet. Les travaux seront également réalisés en 2021.

Prolongement des infrastructures

L’avenue Guy-Poulin, dans le Parc industriel, sera prolongée en 2021. Ce prolongement permettra la venue de nouvelles industries et entreprises à Saint-Joseph-de-Beauce. D’ailleurs, certains terrains sont déjà vendus.

Les infrastructures de la route 173 seront également prolongées. Du côté de la route 173 Nord, le prolongement de l’aqueduc permettra de desservir le futur Centre multifonctionnel et le futur développement résidentiel Goulet et de raccorder la rue Lambert afin d’améliorer la robustesse du réseau intermédiaire qui se situe entre l’avenue Robert-Cliche et la route 173. Du côté de la route 173 Sud, le prolongement permettra de desservir de nouveaux terrains pour des habitations multifamiliales et 5 des 7 terrains sont déjà vendus.

La Ville prévoit aussi investir un montant de 171 200 $ pour des travaux de pavage, principalement dans les rues des Boisés Dulac, Huard et Mésanges.

Au Centre communautaire et à la Maison de la Culture, les contre-fenêtres et certaines fenêtres seront restaurées puisqu’elles se sont grandement détériorées au fil du temps. Une subvention de 100 000 $ provenant de Parcs Canada a été obtenue.

Enfin, une subvention au montant total de 100 000 $ a été octroyée par Québec pour l’ensemble des projets suivants : l’ajout de deux portes automatisées au Centre communautaire afin de faciliter l’entrée des usagers et visiteurs, la réfection de la rampe d’accès au chalet municipal, l’implantation de zones d’ombre près de la Halte Desjardins et la réfection de quatre allées de pétanque au Parc municipal.

Outre qu'il espère que tous ces projets permettront une expansion démographique de sa localité, le maire Pierre Gilbert souhaite que le dossier d'un nouveau pont puisse progresser rapidement.