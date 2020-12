Le maire Claude Morin s'inquiète de la hausse des cas de COVID-19

À l’approche de la nouvelle année, le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin s’inquiète de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la MRC de Beauce-Sartigan.

« Au 30 décembre, on a répertorié 219 cas dans notre seule MRC soit presque le même nombre que le secteur de Lévis qui compte pourtant trois fois plus de population que notre territoire. Je conviens que ce moment n’est pas facile pour limiter nos contacts avec nos proches et que personne ne se lève le matin en se disant comment je pourrais faire pour attraper ce virus. Toutefois, nous savons tous qu’il faut redoubler de prudence. Plus il y a de cas, plus il y a d’impacts au sein de nos institutions, nos entreprises, nos familles et nos groupes d’amis », de souligner M. Morin.

« Loin de moi l’idée de vous faire peur, mais j’ai constaté à quel point cette maladie peut frapper sournoisement et très durement les personnes infectées. Je souhaite que l’on se prémunisse contre ce virus et que nous puissions l’enrayer le plus rapidement possible. En attendant, je souhaite que vous conserviez la santé parce que vous jouez tous un rôle important au sein de notre communauté et que c’est ensemble que nous réussirons à nous en sortir », d’ajouter le maire.

« Je veux remercier et souligner le travail exceptionnel du personnel dans les institutions de santé ainsi qu’au sein des résidences pour personnes âgées. Nous sommes très reconnaissants pour tous les efforts sans répit que vous répétez jour après jour. Nous vous en serons éternellement redevables ».

« Permettez-moi, au nom des membres du conseil, de vous réitérer mes meilleurs vœux pour l’année 2021. Avec cette année que nous venons de traverser, je vous souhaite sincèrement des vœux de bonheur et surtout de santé. Prenez bien soin de vous et de vos proches! Bonne année 2021! » Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges.