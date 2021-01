Ville de Saint-Georges : mise à jour sur les activités autorisées

La ville de Saint-Georges fait à son tour un point sur les activités permises et les ajustements dus aux nouvelles directives gouvernementales du 6 janvier dernier.

Centre sportif Lacroix-Dutil

Aucune activité intérieure n’est permise donc aucune activité de patinage ou de location de glace ne sera autorisée.

Patinoires extérieures (parc du Cap, parc Caron, parc Pomerleau et patinoire Saint-Jean)

Seul le patinage est autorisé, la pratique du hockey n’est pas permise.

Qui plus est, les chalets sont fermés. Les utilisateurs ne peuvent donc plus entrer pour chausser les patins. Toutefois, sur demande, il sera possible d’aller aux toilettes.

La capacité sur la glace du parc Caron, du parc du Cap et de la patinoire Saint-Jean est de 20 personnes par patinoire. Au parc Pomerleau, il peut y avoir jusqu'à 25 personnes sur la glace.

La distanciation de deux mètres doit être respectée en tout temps.

Les horaires d'ouvertures sont du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et les samedis-dimanche de 10 h à 19 h.

Espace Carpe Diem

Le bâtiment est ouvert pour chausser les patins avec un maximum 20 personnes à la fois. Toutefois, il n’est pas possible de laisser les bottes à l’intérieur.

De plus, la capacité sur les sentiers est de 200 personnes.

Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi de 12 h à 19 h, ainsi que le samedi et le dimanche de 10 h à 19 h

Centre de ski

Tout d'abord, aucun cours de ski n'est permis pour les quatre prochaines semaines.

Les horaires ont également été adaptés. Ainsi, le centre de ski sera ouvert le vendredi de 13 h à 18 h et le samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Badminton et bain public

Le badminton et le bain public ne sont pas autorisés selon les règles imposées par la santé publique.

Bibliothèque municipale

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes :

- Lundi au vendredi de 10 h à 18 h

- Samedi 10 h à 17 h

- Dimanche fermé