Saint-Georges réserve 120 000$ à la revitalisation de son centre-ville

La Ville de Saint-Georges a mis de côté un montant de 120 000$ pour la revitalisation de son centre-ville pour l'année financière 2021-2022.

Ce somme a été réservée lors du conseil de ville du 18 janvier dans le cadre d'une demande à la Société d'Habitation du Québec (SHQ) en lien avec le Programme Rénovation Québec.

La Ville doit indiquer annuellement le montant consacré au programme de revitalisation centre-ville, a précisé le directeur général de la municipalité Claude Poulin.

De son côté, la SHQ réserverait 60 000$ à la Ville de Saint-Georges pour la rénovation de façades résidentielles au centre-ville.



Espace Carpe Diem

Par ailleurs, des travaux supplémentaires afin de réaliser divers ajustements de fin de chantier pour la phase 2 de l'Espace carpe diem représentant 33 866,23$ ont été acceptés par le conseil de Ville. Ce montant est financé par le fonds réservé aux grands projets de la Ville de Saint-Georges.

Négociations

La Ville de Saint-Georges s’est également entendue sur une nouvelle convention collective avec ses employés manuels (cols bleus). L’entente, d’une durée de 7 ans et rétroactive au 1er janvier 2019, se terminera le 31 décembre 2025.

La convention était échue depuis le 31 décembre 2018. Le maire Claude Morin a d'ailleurs souligné le travail de tous les acteurs qui ont pris part aux négociations dans ce long dossier.

D’autre part, la Ville s’est également entendue avec son personnel-cadre. L’entente est également d’une durée de 7 ans. Rétroactive au 1er janvier 2020, celle-ci se terminera le 31 décembre 2026.

Taxibus

La Ville de Saint-Georges prévoit également de verser une aide financière de 445 445 $ au budget de fonctionnement de la corporation Taxibus pour l’année 2021. De cette somme, les élus ont autorisé, lundi, un premier versement de 200 000 $.



Projet Soccerplex

Finalement le conseil de ville est également revenu sur la réponse négative du ministère de l'Éducation à la demande d'aide financière pour le projet Soccerplex.

« On travaille là-dessus, on va se réunir et essayer de trouver une solution pour aller de l'avant, pour pouvoir le faire », assure le maire Claude Morin.