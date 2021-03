La Ville de Sainte-Marie est préparée en cas d'inondations

Une réunion des services d'urgences de la ville de Sainte-Marie a eu lieu mercredi 17 mars, afin de se tenir prête en cas d'inondations au cours des prochaines semaines.

« Les prévisions sont quand même bonnes cette année », a expliqué Serge Fecteau le directeur du Service de sécurité Incendie de Sainte-Marie.

En effet, il y a beaucoup moins de neige que les années passées et le couvert de glace n'est pas très épais, seulement 16 à 18 pouces.

Cependant, comme l'a indiqué Serge Fecteau, « c'est vraiment la pluie qui va faire foi de tout. » Une belle météo est prévue dans les jours à venir, ce qui permet à la neige et la glace de fondre doucement. Il se peut donc que la rivière lève un peu, mais pas rapidement.

Par contre, la fin de semaine prochaine pourrait accueillir plus de pluie, c'est pourquoi la ville reste en alerte et se tient préparée à toute éventualité.

« Ici tout est prêt, la Sûreté du Québec a été rencontrée et avisée. Tout notre matériel est prêt aussi. On avait deux bateaux en 2019, maintenant on en a un troisième, pour évacuer les gens de la ville », de conclure monsieur Fecteau qui semble confiant pour la situation de cette année.