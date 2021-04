Début des travaux de construction du centre multifonctionnel de Saint-Joseph-de-Beauce

Le maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert, a lancé aujourd'hui les travaux de construction du centre multifonctionnel de l'endroit, lors de la traditionnelle première pelletée de terre.

Soulignons que le mandat de conception et de construction du projet a été confié au Groupe Canam de Saint-Georges.

Pour la réalisation de ce projet de 9 809 985 $, le Groupe Canam s’est associé aux Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, WSP et BonairSD. La Ville a d’ailleurs obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers Canada-Québec. Mentionnons également la participation financière de 300 000 $ du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin pour répondre aux besoins des élèves inscrits au programme Sport-études de l’école secondaire Veilleux.

Le centre multifonctionnel sera construit entre la route 173 et l’aréna actuel, a indiqué le maire Pierre Gilbert. Le projet réalisé permettra la tenue d’activités sportives, récréatives et communautaires et inclura une patinoire réglementaire pouvant accueillir 600 spectateurs et comptant 350 places assises.

Une section de restauration avec vue sur la patinoire, des chambres de joueurs et une chambre d’arbitres seront à proximité de la boutique du pro. De nombreux rangements seront également accessibles aux organismes et pour le Sport-études de l’école secondaire Veilleux. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle, conçus pour loger 250 personnes, offrira des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeu pour enfants, une salle de conférence et des bureaux administratifs font également partie des éléments distinctifs du bâtiment.

Selon l’échéancier de travail de Groupe Canam, les travaux des fondations débuteront dans la semaine du 3 mai et ceux de la charpente métallique, vers le 21 juin. Le bâtiment devrait être étanche à la fin du mois d’août pour le début des travaux intérieurs, qui se poursuivront jusqu’à l’été 2022.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de Groupe Canam, Marcel Dutil, a souligné que c’est une fierté pour lui de contribuer à l’essor d’un projet en Beauce, encore plus quand il s’agit d’un projet communautaire et sportif. « Dans toutes les disciplines où il est possible de le faire, nous impliquons des entrepreneurs locaux qui complètent l’expertise de notre équipe. Cette représentativité répond ainsi à notre credo ''Construire un centre multifonctionnel pour les Beaucerons par des Beaucerons'' », a-t-il affirmé.

Mentionnons que la cérémonie de ce matin ne s’est tenu qu’en présence des partenaires de la Ville pour la construction du centre, et ce, en raison de la zone rouge d’urgence décrétée dans la région de la Chaudière-Appalaches dans le contexte de la pandémie de COVID-19.