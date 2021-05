Québec accorde 3,1 M$ pour le nouveau centre administratif régional

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 150 000 $ à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la construction de son nouveau centre administratif régional.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et le député de Beauce-Nord, MLuc Provençal.

La somme est versée dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

En plus d’avoir subi d’importants dommages lors des inondations de 2019, le centre administratif régional de la MRC de La Nouvelle-Beauce, inaccessible lors de la crue des eaux, a dû être relocalisé de façon temporaire dans divers bâtiments. Il a d'ailleurs été démoli en début d'année.

D’une superficie d’environ 21 000 pieds carrés, le nouveau bâtiment, qui sera érigé sur le boulevard Vachon hors de la zone inondable, comprendra plusieurs espaces, aménagés sur trois étages. On y trouvera notamment des salles de réunion, des bureaux administratifs et des bureaux ouverts, mais aussi des aires de réception, des salles d’entreposage ainsi que deux cuisines avec salle à manger. De plus, le premier étage sera doté d’une aire de garage avec porte qui servira aux examens des pompiers de la MRC.

Outre la MRC, d’autres organisations logeront à cette adresse, comme la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le service de transport collectif Mobilité Beauce-Nord, l’Office régional d’habitation, Développement économique Nouvelle-Beauce et la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce.

Évalués au départ à un coût variant entre 5,3 à 5,8 M$, la construction du bâtiment demandera finalement des déboursés supérieurs à 6 M$, selon les soumissions dévoilées le 22 février dernier.

« La construction de ce nouveau centre administratif régional est une excellente nouvelle. Ce sera une infrastructure moderne et fonctionnelle, où les inondations ne seront plus une menace. Je souhaite souligner ici la collaboration entre le gouvernement du Québec et la MRC grâce à laquelle ce grand projet pourra se concrétiser. », a fait savoir Luc Provençal, député de Beauce-Nord.