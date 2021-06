Claude Morin sollicitera un 3e mandat à la mairie

C'est maintenant officiel, le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, sollicitera un 3e mandat à la tête du conseil municipal de la métropole beauceronne en vue des élections du 7 novembre prochain.

Il en a fait l'annonce ce soir en séance ordinaire du conseil. La nouvelle n'a surpris personne et il l'avait déjà laissé entendre lors d'une entrevue vidéo qu'il avait accordée à EnBeauce.com en avril dernier.

« Je vais être sur la ligne de départ le 7 novembre », a déclaré le premier magistrat ce soir.

Il avait émis trois conditions pour assurer son retour: avoir la santé (« Tout est correct de ce côté »), l'appui de sa famille (ce qu'il a obtenu) et le réangagement des conseillers actuels.

Le maire a été bien servi sur ce dernier aspect puisque sept des huit élus ont signifié, toujours lors de la séance de ce soir, qu'ils seraient sur les rangs.

À l'exception de la représentante du District 7, Solange Thibodeau, qui se retire après deux mandats. « J'ai d'autres aventures qui m'attendent », a-t-elle fait savoir sans toutefois indiquer de quelle nature. La dame a défendu bec et ongles le dossier de la culture et a encore rappelé à ses collègues l'importance de cette dimension dans la vie d'une cité.

Dans le District 1, Serge Thomassin, sollicitera un 4e mandat; dans le 2, Tom Redmond, un 3e; dans le No 3, le doyen, en termes d'années à la table, Jean Perron, se présente pour une 8e fois!

Esther Fortin tentera de se faire élire pour une 2e fois dans le district 4, Manon Bougie une 4e dans le No 5, Jean-Pierre Fortier, après 8 ans dans le District 6 veut faire un autre 4 ans et Renald Fortier veut représenter pour une 3e fois les électeurs du quartier No 8.

Le maire Morin a vu dans ce retour massif de ses collègues une « marque de confiance » a l'endroit de son leadership et dans la manière dont il mène les affaires de la Ville.

Toutes et tous se sont entendus pour dire qu'ils avaient la liberté d'exprimer leurs idées et de débattre de diverses questions, dans un atmosphère différent de ce que la Ville a déjà connu. « Ici, il n'y a pas de ligne de parti », a fait remarquer Jean-Pierre Fortier.