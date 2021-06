Plus de 630 000$ en réfection de voirie et de ponceaux

À la séance de lundi soir, le conseil de Ville de Saint-Georges a procédé à l’acception de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la voirie sur l’avenue Chaudière ainsi que la 52e Avenue.

C’est l’entreprise Excavation Transco qui a déposé la plus basse soumission conforme. Celle-ci réalisera les travaux au coût de 398 706 $.

D’autre part, les élus ont accepté la plus basse soumission conforme pour la réfection de ponceaux sur la 28e Rue Nord ainsi que la 57e Rue. C’est l’entreprise Dulac et Fils Cie ltée qui exécutera les travaux pour la somme de 231 377 $.

De même, un accord de principe est intervenu avec la Ville qui permettra à l’entreprise Gestion immobilière DLV de procéder au prolongement des services municipaux sur la 82e Rue, 11e Avenue et 12e Avenue. Le prolongement, d’une longueur de 240 mètres, permettra au promoteur d’y ériger 11 habitations unifamiliales de type jumelé.

Permis de construction

Le Service d’urbanisme a autorisé 851 permis de construction et rénovation au cours des 5 premiers mois de l’année 2021 pour une valeur de 77,9 M$. Il s’agit d’une hausse de 31,1M$ comparativement à la période correspondante l’année dernière.

Cette hausse s’explique principalement en raison des travaux d’agrandissement de la polyvalente Saint-Georges ainsi que par l’aménagement d’un complexe multisport au même endroit.

Écocentre – Rappel des végétaux acceptés

L’Écocentre pour disposer des végétaux peut accepter des résidus de jardins, plantes, fleurs, feuilles ou des branches ayant un maximum d'un (1) cm de diamètre.

Malheureusement, certaines personnes se présentent avec des branches dont le diamètre dépasse 1 cm et doivent alors rebrousser chemin avec celles-ci. Voici d’ailleurs la liste des végétaux acceptés :

► Résidus verts

► Gazon

► Feuilles mortes

► Branches coupées de diamètre inférieur à 1 cm (non attachées), longueur maximale de 60 cm.

► Fleurs, plantes et autres résidus végétaux (aiguilles de résineux, retailles de haie, mauvaises herbes, etc. sauf les plantes exotiques envahissantes (phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, impatiente de l’Himalaya, salicaire pourpre).

► Écorces, copeaux, bran de scie.

Rappelons que cette action environnementale a pour objectif de diminuer l’enfouissement et ainsi éviter de payer pour enfouir des matières qui peuvent avoir une seconde vie comme le compost notamment.

L’Écocentre, qui est ouvert jusqu’au 15 novembre de chaque année, est situé dans le parc industriel du secteur est soit au 1825, 95e Rue. Précisons que ce service gratuit est réservé aux citoyens de Ville de Saint-Georges.