La campagne « Naturellement Etchemins » bat son plein

Plusieurs installations permettent de diffuser la campagne Naturellement Etchemins, qui a débuté en mai, pour mettre en valeur le territoire et ses attraits.

Le premier projet de cette campagne se présentait sous la forme d'une vidéo touristique qui était diffusée sur les ondes de TVA. Elle sera également diffusée sur le site web de Tourisme Etchemins et sur les réseaux sociaux pendant toute la saison estivale.

Depuis le 1er juin et pour huit semaines, trois autobus de la flotte de la Société de transport de Lévis circulent sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec en arborant des images de l’Éco-Parc des Etchemins.

Aussi, des panneaux d’affichage numérique diffusent, sur les autoroutes 20 et 73, des scènes de différentes expériences touristiques à vivre dans les Etchemins, notamment sur les sites de plein air.

Notons également que la carte touristique a été mise à jour et distribuée sur le territoire des Etchemins dans les entreprises touristiques, dans les restaurants et dans les stations-service. Elle sera aussi disponibles dans les trois relais d’information touristique de Lac-Etchemin, de Saint-Prosper et de Saint-Magloire, en plus de l’être dans les différents bureaux d’accueil touristique de la Chaudière-Appalaches.

Une campagne de visibilité établie en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches débutera sous peu sur internet afin d'attirer la clientèle de la Chaudière-Appalaches et du Québec.

Enfin, chaque semaine des idées d’activités à faire et d’attraits à visiter sur ce territoire seront proposées sur les ondes de Passion FM.

D’autres placements promotionnels sont à venir, dont une collaboration Bellechasse-Etchemins avec le blogue Au Québ et une séance photo.