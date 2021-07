Interdiction d’arrosage en vigueur à Saint-Martin

La Municipalité de Saint-Martin a émis aujourd'hui un avis de restriction de consommation de l’eau potable et d’interdiction d’arrosage qui est en vigueur pour l’ensemble de son territoire.

Cet avis concerne uniquement les usagers desservis par le réseau municipal d’aqueduc. Cette mesure est nécessaire en raison d’une hausse de la consommation d’eau potable. Les récents bris d’aqueduc ont également contribué à la forte diminution des sources d’approvisionnement, lesquelles se situent actuellement à un niveau très critique, ont expliqué les autorités municipales par voie de communiqué de presse.

L’arrosage des pelouses est donc interdit, tout comme le lavage des voitures. Il est également proscrit de nettoyer les allées et aires de stationnement, les patios, d’arroser les fleurs, arbuste et autres végétaux, et de remplir les piscines pour une durée indéterminée, afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable pour tous les citoyens de Saint-Martin.

L’interdiction d’utilisation extérieure de l’eau potable est en vigueur immédiatement, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Des amendes seront données aux personnes qui contreviennent au règlement concernant l’utilisation extérieure de l’eau potable provenant de l’aqueduc public.

On recommande aussi aux résidents de reporter à une période plus favorable les travaux d’aménagement paysager nécessitant l’utilisation d’eau. La Municipalité diffusera un nouvel avis dès la levée de l’interdiction.