Départ de trois directeurs à la MRC des Etchemins: pas de crise dit le préfet Couët

Le départ annoncé aujourd'hui par la MRC des Etchemins de trois directeurs de son administration n'est pas la résultante d'une crise interne ou de conflits, a tenu à rassurer le préfet.

« Non, il n'y a pas de crise, c'est vraiment circonstanciel! », a laissé savoir Richard Couët, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ainsi, la directrice générale, Dominique Vien, quitte à la fin de l'été après plus de deux années de services au cours desquelles elle a amené l’organisation à un autre niveau, notamment en instaurant le nouveau service de développement économique, en rapatriant le service d’ingénierie forestière tout en lançant et supervisant la rénovation du nouveau siège social.

« Ça été un honneur pour moi de faire partie de l’équipe de la MRC. Le travail accompli avec l’équipe en place a permis de propulser encore plus loin la MRC. J’ai pu le faire grâce à la confiance que m’a toujours témoignée le Conseil et monsieur le préfet. Je quitte pour vivre de nouvelles expériences après deux années très bien remplies et de solides réalisations », a tenu à préciser Mme Vien par voie de communiqué de presse.

Pour sa part, arrivée en janvier 2020, la directrice du Service de Développement économique, Zoé Couture, quittera elle aussi à la fin de la saison estivale afin de se lancer en affaires. « Merci au Conseil et à l’équipe en place pour l’accueil et la confiance. Accompagner des gens du monde des affaires aura réveillé mes fibres entrepreneuriales. »

Quant à Martin Roy, le dg-adjoint et responsable des finances, qui cumule 18 ans de services à la MRC des Etchemins et plus de 35 ans dans le milieu municipal, c'est la retraite à la fin de l’année 2021. « Mon passage à la MRC a été des plus enrichissants. Chacune des personnes rencontrées, côtoyées m’aura apporté quelque chose. Je pars la tête pleine de beaux souvenirs et le sentiment du devoir accompli », a signalé M. Roy.

Pandémie pas facile

Si ces départs ne sont pas attribuables à une crise, celle du coronavirus a été difficile pour les gestionnaires d'institutions, comme la MRC, avoue Richard Couët. « Gérer par Zoom, c'est pas évident. La pandémie n'a pas été facile «, a-t-il fait remarquer.

Un appel de candidatures sera affiché prochainement mais l'élu précise qu'il faudra trouver rapidement du personnel sur une base intérimaire en attendant de combler les postes de façon permanente.

« Le Conseil de la MRC tient à remercier ces trois professionnels dévoués qui ont édifié des bases solides, lesquelles contribueront à poursuivre le développement de notre territoire dans les prochaines années. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu compter sur eux et leur souhaitons bonne chance dans leurs projets futurs », a mentionné le préfet de la MRC qui est aussi maire de Saint-Prosper.