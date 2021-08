« Portes ouvertes » des pompiers le 8 août

Le Service de sécurité incendie de Saint-Odlion tiendra une journée « Porte ouvertes » à la Caserne No 1 le dimanche 8 août, de 11 h à 15 h, à laquelle la population locale est invitée à participer en grand nombre.

Il y aura un dîner gratuit de hot-dog ainsi que diverses démonstrations et exercices de manoeuvres pour éteindre des incendies et effectuer des sauvetages. Les enfants pourront aussi s'amuser dans des jeux gonflables.

À 13 h, on procédera à la remise de souvenirs à quatre pompiers du service qui ont pris leur retraite, soit Éric Veilleux, Alain Boily, Denis Boily et Gilles Paris, ainsi que la remise de médailles pour 20 et 30 ans de service à Jérome Bilodeau et Éric Veilleux.