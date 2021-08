Jeux du Québec 2025: le dossier avance bien à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges s’est engagée hier soir à honorer son engagement de réaliser les infrastructures nécessaires comprises dans le dossier technique des Jeux du Québec 2025, si elle est choisie pour accueillir la finale de l’événement.

« Je salue le travail qui a été fait par ceux qui sont impliqués dans ce dossier, ça avance très très bien, il est proche d’être terminé. Avec cet engagement, on rentre dans tous [les critères] », a souligné le maire Claude Morin, lors du conseil de Ville qui a eu lieu hier soir.

Le conseiller municipal Serge Thomassin a expliqué que les fiches techniques seraient envoyées le 25 août. Par la suite, les représentants des Jeux du Québec viendront à Saint-Georges les 16 et 17 septembre afin de vérifier les infrastructures actuelles et aborder ce qui devra être fait. Ces représentants jugeront ensuite si la Ville perd ou non des points dans son dossier et établiront un compte rendu.

C’est au mois d'août 2022 que le rapport final devra être déposé par la Ville de Saint-Georges et c’est à l’automne suivant qu’elle saura si elle a été choisie face à Trois-Rivières.

Notons que les engagements de la ville sont la construction d’un terrain de baseball, une structure pour avoir du basket et du volley en intérieur, du volleyball de plage, une piste de BMX et retravailler un peu le terrain synthétique de soccer.

Il faut savoir que la ville sélectionnée obtient une subvention de 5 millions de dollars pour les infrastructures, ce qui devrait couvrir tous les frais prévus par Saint-Georges.

« C’est une belle opportunité de développement pour la ville », a précisé la conseillère municipale Esther Fortin.

L’équipe du conseil municipal est confiante et déterminée à accueillir la finale des Jeux du Québec 2025 dont sa candidature avait été annoncée officiellement le 13 septembre dernier.

Jeux olympiques de Tokyo 2020

Le maire de la Ville de Saint-Georges et ses conseillers ont tenu à féliciter la nageuse artistique Andrée-Anne Côté et la boxeuse Tammara Thibeault pour leurs performances lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Vaccination contre la COVID-19

Enfin, Claude Morin a indiqué que sur toute la population de la ville, 67 % des citoyens sont vaccinés contre la COVID-19.

Si on considère seulement les personnes vaccinables (12 ans et plus), c’est 80 % des Georgiens qui sont vaccinés. « Nous sommes les premiers en Beauce-Sartigan », s’est-il réjoui.