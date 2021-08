La Guadeloupe : Restriction d'utilisation extérieure de l'eau potable

La Municipalité de la Guadeloupe émet un avis d'interdiction d'arrosage pour tous les secteurs desservis par le réseau d'aqueduc municipal, suite à la vague de chaleur qui sévit présentement et aux précipitations quasi inexistantes.

Dès ce 25 août et jusque’à nouvel ordre, il est strictement interdit d’arroser les pelouses, de laver les voitures et de remplir les piscines. Les contrevenant sont passibles d’une amende de 50$ plus les frais.

Cependant, l’arrosage du potager est toléré en soirée seulement.

Les températures élevées des derniers jours rendent vulnérable la réserve d’eau disponible pour l’approvisionnement de notre système d’aqueduc.