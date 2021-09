Le centre municipal de Saint-Zacharie est maintenant meublé

La salle Desjardins et la cuisine du nouveau centre municipal de la municipalité de Saint-Zacharie viennent tout juste d’être meublées.

Le projet de l’ameublement a été réalisé grâce au fonds du programme de soutien aux projets structurant de la MRC des Etchemins. Le projet constitue l’achat de l’ameublement de la salle, 100 chaises, 16 tables, avec charriots de rangements et transport ainsi que des armoires de rangement pour les jeux des différentes activités qui ont lieu dans cette salle. Le projet constitue également l’équipement de la cuisine pour y organiser des activités de cuisine et de permettre aux locateurs de la salle de cuisiner. Ça comprend, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, 2 micro-ondes, un four, une friteuse, une plaque, des petits électroménagers de comptoir, un service de table pour 100 personnes et les instruments nécessaires à la cuisine.

Le projet totalise une valeur de 22 145,11 $, de ce montant, la MRC a fourni 17 098,98 $. Le reste du montant a été assumé par la municipalité.