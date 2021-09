François Veilleux présente son équipe Ensemble Beauceville

En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, François Veilleux, maire depuis trois ans à Beauceville, s’est entouré d’une équipe de candidats indépendants ayant un but commun, soit celui de travailler ensemble pour contribuer aux défis et au renouveau de la ville.

« Cette équipe est constituée de jeunes entrepreneurs et intrapreneurs ayant des qualités de gestionnaire, du leadership, le goût de s’impliquer activement et un souci de l’intérêt citoyen. ENSEMBLE, ils constituent une relève municipale dynamique, compétente et positive », a expliqué M. Veilleux qui a choisi individuellement chacun des membres de l’équipe.

Présentation de l’équipe

L’équipe Ensemble Beauceville, en plus de son candidat à la mairie, est composée de deux candidates et de quatre candidats indépendants qui visent à travailler en collaboration :

David Veilleux, district 1

- Président et propriétaire du centre électrique de Beauce depuis 8 ans et électricien depuis près de 25 ans

- Administrateur de la Chambre de commerce de Beauceville pendant 4 ans

- Natif et résident de Beauceville depuis 43 ans

- Marié depuis 14 ans et père de 4 enfants

Virginie Gosselin, district 2

- Copropriétaire de Pierre Gosselin Jointoyeur et anciennement propriétaire de Pascale Traiteur

- Étudiante à l’École d’Entrepreneurship de Beauce

- Petite-fille de Normand Lapointe (ancien député fédéral) et de Martial Gosselin (fondateur du Festival Western de Saint-Victor, Hôtel chez Martial)

- Établie à Beauceville depuis 2013 et mère de 3 enfants

Marie-Andrée Giroux, district 3 (conseillère sortante district 2)

- Directrice de la division CITAM et des communications chez CAUCA

- 20 ans d’expérience en tant que gestionnaire, dont 18 ans en milieu municipal

- Auteure de la formation «développez vos connaissances du milieu municipal», actuellement offerte par

le Cégep Beauce-Appalaches

- Administratrice-fondatrice de la Fondation des Sports et Loisirs de Beauceville

Kevin Pomerleau, district 4

- Co-propriétaire de l’entreprise familiale Gasden dans laquelle il est impliqué depuis 22 ans

- Reconnu pour son sens du travail d’équipe et son leadership

- Né à Beauceville et établi définitivement avec sa conjointe depuis 6 ans

- Présentant un désir fort de relever de nouveaux défis et un intérêt pour la politique

Patrick Mathieu, district 5

- 20 ans d’entrepreneuriat dans différents projets à caractère faunique et environnemental

- Formation en foresterie et reconnu pour ses connaissances variées, notamment en biologie

- Natif et résident de notre communauté

- Propriétaire de lots agricoles/forestiers et impliqué dans la valorisation du patrimoine local

Vincent Roy, district 6

- Président fondateur de RG Dessin Industriel à Beauceville

- Conseiller municipal de 2013 à 2017

- Président de revitalisation Beauceville de 2011 à 2013

- Famille originaire de Beauceville, depuis plus de 12 générations

Une page Facebook

L’équipe adaptera sa campagne électorale afin de réduire au maximum les risques de propagation de la COVID-19. L’équipe Ensemble Beauceville a ainsi mis sur pied une page Facebook pour annoncer ses activités.

SUR LA PHOTO : Photo de l’équipe Ensemble Beauceville. Dans l’ordre : David Veilleux, district 1, Virginie Gosselin, district 2, Marie-Andrée Giroux, district 3, François Veilleux, candidat à la mairie, Kevin Pomerleau, district 4, Patrick Mathieu, district 5, Vincent Roy, district 6.