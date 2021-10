Beauceville doit procéder à la réfection de sa conduite d'eau principale

Le conseil municipal de la Ville de Beauceville a autorisé, lors de la séance d'hier soir, une dépense et un emprunt d’un million de dollars pour des travaux majeurs de réfection de la conduite d’eau potable sous la rivière Chaudière.

La conduite transporte l'eau potable de l'usine de filtration de la rive Ouest vers le réservoir qui se trouve dans l'Est. Le tuyau traverse la Chaudière de part en part à la hauteur de l'embouchure de la rivière du Moulin.

L'infrastructure a été installée au début des années 60 et a atteint sa fin de vie utile, a fait savoir le directeur général de Beauceville, Serge Vallée, qjui a ajouté que des inspections récentes avaient démontré la nécessité d'une mise à niveau avant que des bris majeurs ne surviennent.

Les travaux, prévus à l'été 2022, seront financés à 100% par le gouvernement du Québec.

Le maire François Veilleux a précisé que la Ville profitera de ce chantier pour mener la seconde phase de travaux d'excavation de gravier du lit de la rivière, comme elle l'a fait en août dernier. Le tout s'inscrit dans les solutions mises de l'avant pour atténuer les inondations de la Chaudière.

Achat d'une camionnette

Le conseil a autorisé l'achat d'une camionnette de marque Chevrolet auprès du concessionnaire B Dupont Auto de Lac-Etchemin au coût 52 248 $, taxes non incluses.

Il a été le plus bas soumissionnaire parmi les cinq demandes de prix acheminées à des commerçants locaux par le directeur des travaux publics.

Le budget du service permettait l’achat de ce pick-up, car le prix d’acquisition d"un camion 10 roues, acheté récemment par la Ville, était moindre de 28 000 $, tout comme l’achat d'un jeep Mitsubishi qui a également été moins élevé que prévu (3 500 $ d’écart). Aussi, les travaux publics disposaient déjà d'une somme de 25 000 $ pour le remplacement de la flotte de véhicules.

Formation de pompiers

La Ville de Beauceville présentera une demande d’aide financière pour la formation des cinq pompiers recrues qui viennent de se joindre au SSI Beauceville.

La demande est effectuée dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique.

Les recrues suivront la formation au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur le territoire.

Rabais aux employés

Dans le but de promouvoir l’utilisation à l'interne du restaurant du nouvel aréna EJM/René Bernard, le conseil municipal a adopté une résolution qui consent aux employés de la Ville de Beauceville un rabais de 25 % sur la nourriture et les boissons non alcoolisées vendues au restaurant Zone Sogetel. Les employés de l’aréna, eux, obtiennent un rabais total de 50 % sur la nourriture et de 25 % sur les boissons non alcoolisées.

Nouveau conseil

Il s'agissait de la première séance de la nouvelle équipe de conseillers qui ont été élus par acclamation vendredi dernier à l'issue de la fin des mises en candidature des élections municipales 2021.

Rappelons que le maire François Veilleux a été réélu sans opposition pour une 2e mandat, tout comme la conseillère Marie-André Giroux pour un 3e terme. Cette dernière a été nommée mairesse suppléante hier soir.

Les nouveaux venus sont les conseillers Patrick Mathieu, David Veilleux, Virginie Gosselin et Kevin Pomerleau, qui ont tous été assermentés en début de séance, sauf M. Pomerleau qui n'a pu prendre part à la réunion en raison d'engagements à l'extérieur.

Le conseiller Vincent Roy, lui, effectue un retour sur la scène municipale puisqu'il déjà occupé ce poste de 2014 à 2017.