Beauceville agrandit son parc industriel de 4 millions de pieds carrés

La Ville de Beauceville vient d'autoriser la procédure d'achat d'un terrain qui lui permettra d'agrandir son parc industriel de quelque quatre millions de pieds carrés.

Les membres du conseil ont adopté une proposition en ce sens lors de la séance du 15 novembre. Le lot sera acquis au coût de 600 000 $. Il s'étend à partir de l'arrière du terrain de Royal Mat jusqu'au rang Saint-Charles.

La démarche est rendu nécessaire par le fait que les espaces dans le parc se vendent à bon train. Le maire François Veilleux n'a pas caché non plus que la Ville pourrait faire d'autres acquisitions, notamment le long de l'autoroute 73.

Lundi soir, le conseil a aussi octroyé un mandat à WSP Canada Inc., pour le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour le prolongement des services de la 59e avenue et de la 183e rue considérant que la Ville de Beauceville doit offrir les services d’aqueduc et d’égouts pour les nouveaux terrains et les nouvelles entreprises qui se construisent et se construiront dans le parc industriel

Piste cyclable

Beauceville a accepté le nouveau tracé de la piste cyclable proposé par la MRC Robert-Cliche, pour la traverse Nord, un tracé qui est le moins couteux et le plus simple à réaliser.

Cependant, comme pour la section Sud, aux Rapides-du-Diables, la piste traverse de part en part la route 173. Il faudra alors examiner les mesures à adopter pour rendre celle-ci sécuritaire pour les usagers. La maire Veilleux a indiqué que la Ville avait déjà acheminée une demande au ministère des Transports pour abaisser le vitesse permise dans le secteur afin qu'elle passe de 70 km/h à 50 km/h.

Formation des comités

Les élus du nouveau conseil se sont aussi distribués les tâches au sein des divers comités et organismes municipaux. La répartition va comme suit:

Comité des finances

Marie-Andrée Giroux - Kevin Pomerleau

Comité du Service incendie

David Veilleux - Vincent Roy

Corporation de développement industriel de Beauceville (CDIB)

David Veilleux - Virginie Gosselin

Comité des ressources humaines

Virginie Gosselin - Marie-Andrée Giroux

Comité des loisirs

Virginie Gosselin - Marie-Andrée Giroux

Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Patrick Mathieu - Vincent Roy

Comité des travaux publics

Kevin Pomerleau - Patrick Mathieu

À noter que le maire, François Veilleux, siège d'office sur tous ces comités.

Finalement, les dates des assemblées publiques du conseil municipal, qui sont de retour à l'hôtel de ville depuis cette semaine, ont été arrêtées pour l’année 2022: 17 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. Elles débutent généralement à 19 h 30.