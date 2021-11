Saint-Georges: une importante hausse de taxes à prévoir, avise le maire

Le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, ne s'en cache pas: il faut s’attendre à une hausse importante des taxes municipales cette année.

C'est ce qu'il a indiqué lors de l'ouverture de la séance du conseil municipal qui s'est tenue hier soir.

« Il y a beaucoup de choses qu’on ne contrôle pas, a précisé Claude Morin. On n’est pas habitué, ces huit dernières années on a toujours gardé ça très bas, même en bas de 2 %. Oubliez ça pour la prochaine année. »

Il a ajouté ensuite que la mise à jour économique du gouvernement du Québec la semaine dernière ne changera pas la donne car les augmentations sont partout. « On fait face à une inflation galopante et puis les factures à la ville ont triplé et même quadruplés dans certains cas. On n'a pas le choix. »

Il est impossible pour la Ville de Saint-Georges de couper le courant ou de cesser de gratter les routes, de signaler Claude Morin. « Ça va coûter quelques dollars de plus [aux contribuables] »,a -t-il conclu.

Notons que le budget 2022 sera présenté lors de la prochaine séance du conseil, le lundi 13 décembre à 19 h 15.

Développement résidentiel

Lors de cette même séance du conseil, les élus ont approuvé un accord de principe avec le promoteur Quartier urbain inc. qui permettra à l’entreprise de prolonger la 147e Rue et la 12e Avenue sur une longueur de 700 mètres.

Ce prolongement permettra la construction de 16 résidences unifamiliales ainsi que 24 jumelés.

La construction de ces bâtiments nécessitera un investissement de quelque 15,6 M$.