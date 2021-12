Saint-Joseph-de-Beauce: hausse moyenne du compte de taxes d'un peu plus de 3%

Le compte de taxes des propriétaires résidentiels de Saint-Joseph-de-Beauce augmentera en moyenne de 82.55 $, soit 3.18 % pour les propriétaires du secteur desservi et en moyenne de 65.98 $, soit 3.22 % pour les propriétaires du secteur non desservi.

C'est la nouvelle tarification adoptée hier soir par les élus du conseil municipal de la Ville alors que l'on a présenté le budget d'opération pour l'an prochain.

Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 164 437 $.

L'administration joseloise prévoit des revenus de l'ordre de 10 600 575 $, une augmentation de 5,8% comparativement à 2021.

Les dépenses de fonctionnement sont aussi plus importantes, de 638 375 $ précisément (7.18 %), en raison notamment de l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, l’électricité et le diesel.

L'hygiène du milieu, qui comprend la disposition des matières résiduelles, en impose beaucoup sur les finances municipales. « Et dans l'avenir, ça va coûter encore plus cher », de dire le nouveau maire, Serge Vachon.

L’ensemble des investissements en immobilisations que prévoit réaliser la Ville en 2022 représente un montant de 16 553 963 $.

Voici quelques faits saillants:

Centre Frameco

Le Groupe Canam inc. et ses partenaires poursuivra la construction du Centre Frameco situé au 700, route 173 Nord. Des travaux pour un montant de 5 925 000 $ seront réalisés en 2022 comprenant, entre autres, la finition intérieure du bâtiment, les systèmes mécaniques, l’aménagement paysager et le stationnement. Le Centre Frameco devrait être opérationnel à la fin de l’été 2022.

Véhicule d’urgence et ses équipements

En 2021, suite à un processus d’appel d’offres, la Ville a octroyé le contrat d’achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements à l’entreprise Industries Lafleur inc. au montant de 483 863.09 $ taxes incluses.

Ce véhicule remplacera celui du service des incendies datant de 1996, affichant près de 270 000 km et ne répondant plus aux normes actuelles. Différents équipements de sauvetage seront intégrés à ce véhicule et sera utilisé comme poste de commandement lors d’interventions. D’ailleurs, une subvention de 100 000 $ a été confirmée par le gouvernement par le biais du Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres. La livraison est prévue à l’été 2022.

Nouveau développement résidentiel de la rue Goulet

Un nouveau développement résidentiel verra le jour à Saint-Joseph-de-Beauce. En effet, la rue Goulet sera prolongée afin d’offrir environ 50 terrains résidentiels desservis par les services d’aqueduc et d’égouts permettant la construction d’habitations unifamiliales isolées ou jumelées. Le plan du développement ainsi que les prix de vente seront dévoilés au cours de l’année 2022. Ces terrains viendront combler le manque de terrains résidentiels desservis sur le marché, puisque tous les terrains du développement du Vallon ont été vendus.

Réfection de rues

Des travaux de réfection seront réalisés sur une partie du rang L’Assomption Nord, soit à partir de la route 276 sur une distance d’environ 1650 mètres (jusqu’à la courbe en «S»). La réfection des ponceaux et du pavage est prévue. Une demande d’aide financière est en cours d’analyse par le ministère des Transports.

Des travaux de réfection des infrastructures sont également planifiés sur la rue du Parc, entre la route 173 Sud et l’avenue du Palais ainsi que sur l’avenue Lavoisier, entre les rues du Parc et Fleury. Ces projets sont conditionnels à l’obtention d’une subvention du gouvernement.

Prolongement du Parc Industriel

Des travaux de prolongement des infrastructures seront réalisés par Les Constructions de l’Amiante inc. sur une partie de l’avenue Guy-Poulin (Parc industriel) sur une distance approximative de 440 mètres. Ce prolongement permettra la venue de nouvelles entreprises à Saint-Joseph-de-Beauce.

« L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du contrôle du niveau de taxation. Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme », a déclaré le maire Vachon durant la présentation du budget.