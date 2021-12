Saint-Martin: hausse de 4,2% du compte de taxes pour les secteurs desservis

En 2022 à Saint-Martin, pour une maison moyenne évaluée à 150 000$, le compte de taxes augmentera de 85 $ (4,2 %) pour les secteurs desservis et de 110 $ (6,5%) pour les secteurs non desservis.

C'est ce qui ressort du budget adopté hier soir en séance publique par le conseil municipal de l'endroit.

Ce dernier s’établit à 3 762 400$, en hausse de 4,8 % par rapport à celui de l’an passé. Ce faisant, le taux de la taxe foncière générale augmente de 1,3% pour l’ensemble des citoyens. Les élus ont également adopté le programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024.

« L’élaboration de ce budget a été guidée par la rigueur et la minutie », a indiqué le maire, Yvan Paré.

Importants projets en 2022

Le conseil martinois avise aussi que d’importants projets seront réalisés au cours de la prochaine année, notamment l’ajout d’une surface de deck-hockey au Complexe sportif Matra et une nouvelle surface de glace réfrigérée qui permettra de prolonger son utilisation au fil des saisons.

De plus, des aménagements supplémentaires dans les bâtiments, parcs et lieux publics, dont un sentier pédestre, sont prévus. La municipalité entamera également une démarche de révision règlementaire sur une période de deux ans.

Plusieurs millions seront aussi dépensés dans les immobilisations, tout d’abord pour l’amélioration du réseau routier (réfection de ponceaux, de pavage ou de la chaussée) et ensuite pour la réhabilitation du réseau d’aqueduc et des égouts sur les tronçons de la 1re avenue Est, de la 16e rue et de la 11e rue, soit sur une longueur de 1,8 kilomètre.

Aussi, la Municipalité poursuivra le développement du réseau d’aqueduc pour répondre au besoin de l’approvisionnement en eau potable. Elle permettra aussi de poursuivre le développement des deux parcs industriels.

« Nous travaillerons animé par notre passion pour que notre municipalité continue de rayonner et de se démarquer comme étant une municipalité dynamique, engagée et à l’écoute de ses citoyens [...] Nous nous devons de soutenir et de prévoir afin d’offrir un meilleur avenir à notre population. Et ce, autant pour notre jeunesse, nos familles et nos travailleurs que pour les entreprises et les investisseurs, de même que pour les doyens qui ont contribué à notre richesse collective. Souhaitons-nous que le meilleur soit en avant de nous afin de pouvoir profiter de notre liberté et de reprendre les activités pour retrouver notre qualité de vie », a conclu le maire Paré dans son discours de présentation du budget.