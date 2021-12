La Guadeloupe annonce le gel des taxes en 2022

La nouvelle mairesse de La Guadeloupe, Vanessa Roy, fera sûrement des heureux en ce début de mandat parmi ses concitoyens puisque la municipalité vient de statuer un gel de taxes à tous les niveaux pour l’année 2022.

C'est du moins la décision qui a été rendue par le conseil de la municipalité qui a adopté mercredi soir un budget de 4 138 410 $ pour l’année qui débutera bientôt.

En 2018, la Municipalité de La Guadeloupe a implanté, sur son territoire, la collecte de compost résidentiel, un virage important dans la gestion des matières résiduelles. Cette mesure a permis d’éviter la hausse de la facture liée à l’enfouissement des déchets, malgré l’augmentation du tarif à la tonne. Le compost, alternative beaucoup plus écologique que l’enfouissement, coûte 50 % moins cher. Il est donc facile de comprendre que plus les citoyens compostent, plus le tonnage à l’enfouissement diminue. Cela a un impact majeur sur le budget annuel. De plus, grâce aux bonnes pratiques des citoyens, la Municipalité reçoit un montant de plus de 100 000 $ en compensations et redevances.

Pour les années futures, les élus misent sur la constance des citoyens en matière de bonne gestion des déchets domestiques.

Selon Vanessa Roy, mairesse : « Les citoyens font déjà du beau travail, mais il y a toujours place à l’amélioration. C’est facile de revenir à nos anciennes habitudes, mais ce serait moins payant! »

L’offre grandissante de services à l’Écocentre permet aussi une meilleure gestion des rébus sur le territoire, une autre belle façon de stabiliser la facture à l’enfouissement.

Autre que le sujet de l’environnement, plusieurs projets de développement sont prévus dans les secteurs résidentiels et industriels. Les informations quant à ces projets seront diffusées au courant de l’année.