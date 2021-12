Saint-Victor: gel de plusieurs taxes en 2022

La Municipalité de Saint-Victor a adopté ce lundi un budget de 4 915 416 $ pour l’année 2022.

De plus, le gel a été décrété pour pratiquement toutes les taxes, soit la foncière générale, les services d’aqueduc et d’égout, le fonds de réserve pour le réseau d’eau public (mètre linéaire) ainsi que l’assainissement.

La seule augmentation concerne la taxe sur les ordures, en raison de la forte majoration de 33% des coûts d’enfouissement : cette taxe sera majorée de 20$, passant à 190$, et il y aura un rajustement de cette taxe pour les commerces et industries qui se rapprochera davantage du principe utilisateur-payeur.

« Pour une sixième année, on gèle la taxe foncière, tout en plafonnant le compte de taxes autant que possible. Le contrôle de la dette et les différentes réserves financières qu’on a constitué avec les années nous donnent une bonne marge de manoeuvre, et aujourd’hui, ça profite à tout le monde. Et dans le contexte actuel d’explosion du taux d’inflation, la situation financière de la Municipalité est particulièrement pratique », d'ajouter le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

Toujours dans le budget 2022, les frais n’étant pas sous le contrôle de la Municipalité connaissent aussi des variations : la contribution à la Sûreté du Québec est en hausse de 0,0026$ à 0,0829$ du 100$ d’évaluation, la quote-part de la MRC Robert-Cliche en hausse de 0,0008$ à 0,0671$ ainsi que la taxe de fosse septique en vigueur dans toute la MRC passant à 152,03$, en baisse d’environ 18$.

Ainsi, pour une résidence évaluée à 150 000$ au village, l’impact de ces frais sera de 25,10$, alors qu’il s'élèvera à 6,97$ pour une même résidence à la campagne.

Projets 2022

En plus de l’inauguration de la surface multisports, dont la construction a été complétée l’automne dernier, la Municipalité procèdera en 2022 au remplacement d’une rétrocaveuse ainsi qu’à la réfection de la rue Industrielle-Nadeau.

Ces deux items représenteront un investissement de 700 000$ et seront acquittés au comptant, sans recours à de l’endettement.