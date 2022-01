Permis de construction à Saint-Georges: une somme record de presque 125 M$

La Ville de Saint-Georges a émis en 2021 des permis de construction et de totalisant 124 362 061 $, fracassant ainsi le précédent record de 93,4 M$ établi en 2018.

Il s’agit également d’une hausse de 31,7 M$ si l’on compare avec l’année dernière, signale l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Il faut dire qu'au cours de la dernière année, le Service d’urbanisme a autorisé 14 projets dont la valeur dépassait la somme d'un million de dollars.

Le plus important, en termes de valeur, est celui de la construction du Complexe multisport à la Polyvalente de Saint-Georges, un projet de 30,4 M$.

Parmi les autres chantiers majeurs autorisés, mentionnons l’agrandissement de l’usine de l’entreprise Boa-Franc (3,5 M$), l’agrandissement de La Maison Roy & Giguère (3,4 M$) ainsi que la construction du bâtiment de Construction Horizon Innovation, à l’intérieur du parc technologique (3,4 M$).

L’année 2021 a permis d’enregistrer des hausses dans toutes les catégories, à l’exception du secteur agricole. Parmi les plus importantes augmentations, on note un bond de 14,5 M$ dans la catégorie institutionnelle, 6,6 M$ dans le secteur des résidences multifamiliales, 6,1 M$ au niveau industriel et 3,6 M$ dans le secteur commercial. La dernière année a également permis l’addition de 226 unités de logement.

Notons que pour le mois de décembre dernier, la Ville de Saint-Georges a émis 52 permis de construction ou de rénovation pour une valeur de 3 M$. Le plus important projet est le réaménagement de la médecine nucléaire à l’hôpital Saint-Georges. Celui-ci est estimé à 715 350 $.