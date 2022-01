Les séances de conseil municipal sont toutes à huis-clos

Depuis le retour du temps des Fêtes, les différentes municipalités de la Beauce ont repris leurs séances ordinaires de conseil. Par contre, les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement les semaines précédentes ont changé les procédures.

La Ville de Saint-Georges tient à huis-clos la séance du conseil municipal de ce soir qui débute à 19 h 30. Elle sera toutefois diffusée en direct par Nous-TV.

La Ville de Sainte-Marie est dans la même situation. La rencontre a lieu ce soir à compter de 20 h mais il sera possible pour la population de la revoir sur le site Internet de la ville dans la section « Conseil municipal ». On prévoit la mettre en ligne le plus rapidement possible.

Beauceville n’admettra pas non plus de public durant le conseil de ce soir. L’administration indique d'ailleurs que les séances ne seront plus accessibles en présentiel jusqu’au prochain avis. Elles seront diffusées en différé à la télévision communautaire. Il est possible d’adresser des questions aux membres du conseil par courriel.

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a tenu sa séance le 10 janvier à huis clos et a rendu disponible ses vidéos sur leur site Internet.

La Ville de Saint-Lambert a également suivi les consignes le 10 janvier et le compte-rendu et la vidéo est disponible en ligne.