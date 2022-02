La démographie de la MRC des Etchemins est toujours en augmentation

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la MRC des Etchemins enregistre une augmentation de 263 nouveaux citoyens dans la dernière année. Le nombre total d’habitants est de 16 843.

Depuis le début de la pandémie, le Québec vit un exode urbain. Les gens délaissent les villes pour se retrouver en région. C’est ainsi que le territoire cumule pour la deuxième année consécutive un bilan de population positif.

Onze municipalités sur treize ont connu une augmentation de sa population. Les lieux où le phénomène est le plus marqué en chiffres absolus sont à Saint-Prosper (+69 habitants), à Lac-Etchemin (+63 habitants), à Sainte-Justine (+47 habitants), à Sainte-Aurélie (+20 habitants) et à Saint-Camille-de-Lellis (+20 habitants).

En proportion de leur population actuelle, les municipalités ayant connu les augmentations les plus marquées sont Saint-Camille-de-Lellis (+20/+2,79 %), Saint-Magloire (+17/+2,66 %), Sainte-Justine (+47/+2,60 %) et Sainte-Aurélie (+20/+2,37 %).

Les trois municipalités les plus populeuses du territoire demeurent Lac-Etchemin avec

3 934 habitants, Saint-Prosper avec 3 636 habitants et Sainte-Justine avec 1 857 habitants.

« Ce bilan est très positif pour l’ensemble de la MRC. L’augmentation de la population favorise l’ajout d’équipement récréotouristique régional et local, en plus de favoriser le développement des entreprises. La facilité de l’accès à la propriété, le retour des retraités et la proximité avec la nature sont des raisons pour lesquelles plusieurs nouveaux habitants ont choisi de s’établir dans notre MRC », déclare Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins et maire de Lac-Etchemin.