Nouvelles constructions : une année record pour Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a connu une forte expansion du nombre de nouvelles constructions dans la dernière année. Cela concerne autant le secteur résidentiel, commercial qu'industriel.

Par le passé, la municipalité comptait entre 10 à 15 nouveaux bâtiments par année. En 2021, ce nombre a atteint 25 constructions.

Les autorités de Saint-Prosper considèrent que la présence de plus services (école primaire, polyvalente, clinique familiale, pharmacie, Caisse Desjardins, CLSC, clinique dentaire, garderie, Centre récréatif Desjardins et plus encore) offre un ensemble de commodités qui répond parfaitement aux besoins des petites familles.

L’année 2022 s’annonce déjà très bien, plusieurs projets sont sur la table. En ce sens, la municipalité a investi dans le développement d’un nouveau parc industriel à proximité de la route 204 et à 10 minutes de l’autoroute 73.