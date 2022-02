Ville de Saint-Georges perd une grande dame

C’est avec tristesse que la Ville de Saint-Georges a appris le décès de l’ex-conseillère municipale, Irma Quirion. Elle a été en poste de 2001 à 2017.

Mme Quirion a été impliquée sur divers comités et a fait cheminer de nombreux dossiers tout au cours de sa carrière.

Parmi ses nombreuses implications, la création du service de transport en commun Taxibus est certainement l’un des projets dont elle était le plus fière. Investie activement au sein d’une vingtaine de comités, elle a œuvré au comité de la Famille, en tant que responsable de la politique familiale. Elle y a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la politique familiale municipale, l’un des principaux axes de développement de la Ville de Saint-Georges.

Elle s’est également impliquée au sein du comité d’urbanisme comme présidente, mais aussi de façon importante pour la revitalisation du centre-ville. Elle a siégé à l’Office municipal d’habitation, au comité des Fêtes de Saint-Georges, au Conseil des partenaires du CSSSB, en plus de représenter la Ville auprès du Réseau québécois de villes et villages en santé pendant une quinzaine d’années.

Enseignante de profession principalement à Saint-Georges, elle occupera le poste de vice présidente du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière de 1992 à 1997. Elle a aussi été bénévole pendant de nombreuses années à la Maison Catherine de Longpré. Celle-ci a également été décorée de l’Ordre du mérite de Saint-Georges en 2019.

Au nom des membres de son conseil et de tous ceux qui l’ont précédé, le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin tient à saluer cette grande dame qui a contribué au développement et à l’avancement de notre communauté. « Femme dynamique et communicative, Mme Quirion a été une battante qui défendait des causes nobles dans le but de permettre tant aux familles qu’aux moins bien nantis de vivre une belle vie dans notre communauté. Elle a été une inspiration pour nous tous et sa contribution pour notre communauté influence positivement la qualité de vie de notre ville », de souligner M. Morin qui tient à souhaiter ses plus sincères condoléances à tous les membres de la famille, et plus particulièrement à sa fille, et aussi conseillère municipale, Esther Fortin.