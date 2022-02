Saint-Georges: 2,3 M$ pour améliorer la qualité de l'air à l'école Lacroix

La Ville de Saint-Georges a approuvé des travaux d'une valeur de 2,3 M$ pour l’amélioration de la qualité de l’air à l’école Lacroix, située au 11 655, boulevard Lacroix.

Ce projet est le plus important de ceux autorisés au cours du mois de janvier dernier. Au total, la Ville a donné son approbation à 47 permis de construction et rénovation durant ce mois, dont la valeur globale est estimée 4 777 241 $ soit presque 2 M$ de plus que le mois correspondant en 2021.

Notons également que les travaux autorisés en janvier permettront notamment l’ajout de six unités de logement.