Saint-Victor: une nouvelle convention collective pour les employés de la voirie

La Municipalité de Saint-Victor vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, la conclusion d’une entente pour une nouvelle convention collective de son personnel du service de voirie.

D’une durée de 5 ans, le contrat de travail, signé avec le Syndicat des employés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD), comporte une hausse salariale de 2,5% par année, en plus d’un rajustement additionnel de 5% pour la première année.

La convention comporte aussi des bonifications diverses, notamment sur les primes, comme la surveillance des chemins en hiver, l’entretien mécanique et l’eau potable, ainsi qu’en ce qui a trait aux vacances et au régime de retraite. L’ensemble du personnel municipal bénéficiera aussi désormais d’une assurance collective complète.

Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, s’est dit heureux de cette nouvelle entente avec le personnel. « Pour le conseil, le respect du travailleur est une priorité. Faut pas oublier que ce sont les employés qui matérialisent les décisions des élus, et en ce sens, on doit toujours avoir une relation gagnant-gagnant. On a des travailleurs dévoués et en nombres suffisants, et dans le contexte contraignant actuel de pénurie de main-d’oeuvre, comme citoyens contribuables, on peut se considérer privilégiés », a-t-il indiqué dans le communiqué.

La précédente convention s’étant terminée le 31 décembre dernier, la nouvelle sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2022.

PHOTO — Le directeur général de la Municipalité de Saint-Victor, Félix Nunez, le v-président de la section locale du syndicat, Michael Grenier, le maire, Jonathan V. Bolduc, le consultant en RH, Marc-André Paré, ainsi que le conseiller de la CSD, Daniel Gilbert.